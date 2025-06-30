LA BAJON – LE PETIT KURSAAL Besancon

LA BAJON Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : LA BAJONLA BAJON« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes ! »Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Mais comment faire une blague sans avoir sur ledos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes…? LaBajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenuun sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.Dimanche 25 janvier, 17h – Petit KursaalSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25