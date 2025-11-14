LA BAJON – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

LA BAJON Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

LA BAJON – EN RODAGELa nouvelle Bajon est arrivée !« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! »Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10