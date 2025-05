La Bajon – Nouveau spectacle en rodage – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 7 juin 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! »Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/