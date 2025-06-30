LA BAJON – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LA BAJON Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

La Bajon En rodage Avec son dernier seule-en-scène, La Bajon prouve une nouvelle fois qu’elle est l’une des humoristes phares du moment, entraînant les spectateurs dans des tourbillons de rire.« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes… ! » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. Avec ses précédents spectacles, « Ça va piquer », « Vous couperez » ou « L’Extraterrienne », La Bajon a trouvé son style et son public. Elle a également joué des rôles de premier plan au théâtre dans des pièces comme « Prête-moi ta femme » ou « Faites l’amour pas des gosses ».

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69