La Bajon Toul Toul
15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:00:00
ZEN
Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes … ! Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.
Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes … ?
La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.
Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.Tout public
15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24
English :
ZEN
Say! With what’s going on right now, you comedians must have your work cut out for you … ! La Bajon hears this phrase every day.
Being a comedian in today’s world, with the ban on laughing, is like locking a diabetic in a candy store. But how do you make a joke without having feminists, masculinists, wokists, religious people, conspiracy theorists, parapentists … on your back? ?
La Bajon doesn’t care, her back is wide enough to accommodate them all.
Making jokes has become an extreme sport, and she invites you to take the plunge.
German :
ZEN
Sagen Sie mal! Bei dem, was gerade los ist, habt ihr Komiker sicher viel zu tun … ! Diesen Satz hört La Bajon jeden Tag.
In der heutigen Welt Humorist zu sein, wenn es verboten ist, darüber zu lachen, ist so, als würde man einen Diabetiker in einen Süßwarenladen sperren. Aber wie soll man einen Witz machen, ohne Feministinnen, Maskulinisten, Wokisten, Religiöse, Verschwörungstheoretiker, Paraglider … auf dem Kieker zu haben? ?
Der Bajon ist das egal, denn ihr Rücken ist breit genug, um sie alle aufzunehmen.
Witze machen ist zu einem Extremsport geworden, sie lädt Sie ein, den großen Sprung zu wagen.
Italiano :
ZEN
Ehi! Con quello che sta succedendo al momento, voi comici dovete avere il vostro bel da fare … ! La Bajon sente questa frase ogni giorno.
Essere un comico nel mondo di oggi è come chiudere un diabetico in un negozio di dolci. Ma come si fa a fare una battuta senza avere alle calcagna le femministe, i maschilisti, i wokisti, i religiosi, i teorici della cospirazione, i parapentisti…? ?
A La Bajon non importa, la sua schiena è abbastanza ampia da ospitare tutti.
Fare battute è diventato uno sport estremo, e lei vi invita a fare un tuffo.
Espanol :
ZEN
¡Eh! Con lo que está pasando en estos momentos, los cómicos debéis tener mucho trabajo… ! La Bajon oye esta frase todos los días.
Ser humorista en el mundo actual es como encerrar a un diabético en una tienda de golosinas. Pero, ¿cómo se puede hacer un chiste sin tener a las feministas, a los masculinistas, a los wokistas, a los religiosos, a los conspiracionistas, a los parapentistas… encima? ?
A La Bajon le da igual, en su espalda caben todos.
Hacer bromas se ha convertido en un deporte extremo, y ella te invita a zambullirte.
L’événement La Bajon Toul Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES