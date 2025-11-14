La Bajon

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 26 – 26 – 53 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

« Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! »



Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.



Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?



La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.



Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement La Bajon Troyes a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne