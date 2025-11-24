La Bajon Zen Blotzheim

La Bajon Zen

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

