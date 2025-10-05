LA BAJON – ZEN – MLC LES SAULNIERES Le Mans

LA BAJON Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

« Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! »Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Etre humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme en fermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’enfout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.Distribution : Artiste : La Bajon / Co-auteurs : La Bajon, Vincent Leroy et Frédéric Dieudonné Prod et partenaires : Sans Déconner Productions et Mic Drop ProductionDurée du spectacle :1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72