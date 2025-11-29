La Bajon Zen Théâtre Morteau

Théâtre 1 Place de la Halle Morteau

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-11-29 20:00:00

La Bajon

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

Humour.

Tout public.

Sur réservation. .

Théâtre 1 Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

