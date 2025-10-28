LA BAJON ZEN (Nouveau spectacle) Les Saulnières Le Mans

LA BAJON ZEN (Nouveau spectacle)

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-06 20:30:00

La Perche Production, Sans Déconner Productions et Mic Drop Production

présentent

LA BAJON ZEN (Nouveau spectacle)

Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Etre humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme en fermer un diabétique dans une confiserie. Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’enfout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

English :

LA BAJON: ZEN (New show)

German :

LA BAJON: ZEN (Neue Show)

Italiano :

LA BAJON: ZEN (Nuovo spettacolo)

Espanol :

LA BAJON: ZEN (Nuevo espectáculo)

