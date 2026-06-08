Saint-Brevin-les-Pins

LA BAL-ADE DE MIREILLE

Le canotier Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

De janvier à juin, une aventure humaine et créative a pris vie avec le projet On se bouge avec Mireille … aujourd’hui, elle se clôture ensemble.

Nous vous invitons donc tous les habitants à venir la célébrer avec nous lors d’un bal folk festif avec le groupe Grand Loup, où danse et rires se mêleront ! .

Le canotier Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement LA BAL-ADE DE MIREILLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin