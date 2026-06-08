LA BAL-ADE DE MIREILLE Saint-Brevin-les-Pins
LA BAL-ADE DE MIREILLE Saint-Brevin-les-Pins vendredi 26 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
LA BAL-ADE DE MIREILLE
Le canotier Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
De janvier à juin, une aventure humaine et créative a pris vie avec le projet On se bouge avec Mireille … aujourd’hui, elle se clôture ensemble.
Nous vous invitons donc tous les habitants à venir la célébrer avec nous lors d’un bal folk festif avec le groupe Grand Loup, où danse et rires se mêleront ! .
Le canotier Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement LA BAL-ADE DE MIREILLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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