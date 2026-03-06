La balade à vélo des familles Roue Libre Oloron-Sainte-Marie

La balade à vélo des familles

Roue Libre 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Roue Libre vous invite à les rejoindre pour une petit sortie à vélo en famille. C’est le bon moment pour apprendre à mieux circuler à vélo dans Oloron, sur des chemins peu fréquentés. Une pause déjeuner à 12h30 sur la plage d’Estos (auberge espagnole).

Départ de la Médiathèque, boucle de 6,3km, objectif la sablière d’Estos. Sur inscription. .

Roue Libre 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86 rouelibreoloron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La balade à vélo des familles

L’événement La balade à vélo des familles Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn