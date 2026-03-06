La balade à vélo des familles Roue Libre Oloron-Sainte-Marie
Roue Libre 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’association Roue Libre vous invite à les rejoindre pour une petit sortie à vélo en famille. C’est le bon moment pour apprendre à mieux circuler à vélo dans Oloron, sur des chemins peu fréquentés. Une pause déjeuner à 12h30 sur la plage d’Estos (auberge espagnole).
Départ de la Médiathèque, boucle de 6,3km, objectif la sablière d’Estos. Sur inscription. .
Roue Libre 2 Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86 rouelibreoloron@gmail.com
