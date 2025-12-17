La balade aux Flambeaux La Roche-Canillac
vendredi 19 décembre 2025.
La balade aux Flambeaux
La Roche-Canillac Corrèze


Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

2025-12-19
L’association le Saule Rieur organise La balade au flambeaux
Rendez-vous au Saule Rieur devant l’église de la Roche Canillac
Départ pour la promenade à 18h
Supe, vin chaud local, chocolat chaud & gâteaux seront uassi au rendez-vous
Réservation obligatoire .
La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 90 50 89 lesaulerieur19@gmail.com
