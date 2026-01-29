La balade d’Alf et Orel Bibliothèque Antipode Rennes 6 mars – 4 avril entrée libre

L’exposition d’illustrations de l’album de Jeanne Macaigne Alf et Orel vous entraine dans un tourbillon d’images foisonnantes de détails, à la fois drôle, tendre et poétiques.

Dans l’espace jeunesse de la bibliothèque, découvrez son travail de création à travers les originaux noirs et blancs de l’album. Dans l’agora de l’Antipode plongez, grâce aux digigraphies, dans un bain de couleurs et une nature très colorée et ressourçante.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

