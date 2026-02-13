La balade d’Alf et Orel, Bibliothèque Antipode, Rennes

La balade d’Alf et Orel 6 mars – 4 avril Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

entrée libre

Début : 2026-03-06T14:30:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Dans l’espace jeunesse de la bibliothèque, découvrez son travail de création à travers les originaux noirs et blancs de l’album. Dans l’agora de l’Antipode plongez, grâce aux digigraphies, dans un bain de couleurs et une nature très colorée et ressourçante.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

L’exposition d’illustrations de l’album de Jeanne Macaigne Alf et Orel vous entraine dans un tourbillon d’images foisonnantes de détails, à la fois drôle, tendre et poétiques. exposition enfants

Jeanne Macaigne