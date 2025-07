La balade d’Anton Agon-Coutainville

La balade d’Anton Agon-Coutainville lundi 14 juillet 2025.

La balade d’Anton

Cale du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie « La Petite » à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45, se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme.

Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : La balade d’Anton

Discover the oyster beds, the mussel beds and the fishery « La Petite » on board a motorized towed carriage.

Duration 1h45, please arrive 15 minutes before the departure time at the bottom of the Passous slipway in Agon-Coutainville.

Reservations and tickets available at all Coutances Tourisme offices.

German :

Entdecken Sie die Austernparks, die Moulières und die Fischerei « La Petite » an Bord eines gezogenen motorisierten Gespanns.

Dauer 1h45, 15 Minuten vor der Abfahrtszeit am unteren Ende des Passous-Cale in Agon-Coutainville einfinden.

Reservierungen und Kartenverkauf bei allen Büros von Coutances Tourisme.

Italiano :

Scoprite i banchi di ostriche, i banchi di cozze e la pesca « La Petite » a bordo di una carrozza trainata a motore.

Durata 1h45, presentarsi 15 minuti prima dell’orario di partenza in fondo allo scivolo del Passous ad Agon-Coutainville.

Prenotazioni e biglietti disponibili presso tutti gli uffici di Coutances Tourisme.

Espanol :

Descubra los criaderos de ostras, las mejilloneras y la pesquería « La Petite » a bordo de un carro remolcado a motor.

Duración 1h45, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida al pie de la grada de Passous en Agon-Coutainville.

Reservas y billetes disponibles en todas las oficinas de Coutances Tourisme.

L’événement La balade d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-07-05 par Coutances Tourisme