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La balade d’Anton Agon-Coutainville

La balade d’Anton Agon-Coutainville

La balade d’Anton Agon-Coutainville dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Cale du Passous

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

La balade d’Anton

Cale du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie La Petite à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45, se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.
Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme.   .

Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : La balade d’Anton

L’événement La balade d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme

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