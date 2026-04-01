Agon-Coutainville

La balade d’Anton

Cale du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie La Petite à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45, se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. .

Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La balade d’Anton

L’événement La balade d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme