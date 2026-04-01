La balade d’Anton Agon-Coutainville
La balade d’Anton Agon-Coutainville dimanche 19 avril 2026.
Agon-Coutainville
La balade d’Anton
Cale du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie La Petite à bord d’un attelage motorisé tracté.
Durée 1h45, se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.
Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. .
Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : La balade d’Anton
L’événement La balade d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme
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