La Balade de Babouchka Cinématographe (Le) Nantes samedi 27 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 17:00 – 17:50
Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public 

Un sultan et son oiseau de compagnie, trois biquettes musiciennes, un ours qui sort de son hibernation et Ziharka, une fillette malicieuse : voici les héros et héroïnes des quatre courts métrages de ce programme qui nous plongent dans le folklore russe.

