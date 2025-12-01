La Balade de Babouchka Cinématographe (Le) Nantes
La Balade de Babouchka Cinématographe (Le) Nantes samedi 27 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-27 17:00 – 17:50
Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€ En famille, Jeune Public
Un sultan et son oiseau de compagnie, trois biquettes musiciennes, un ours qui sort de son hibernation et Ziharka, une fillette malicieuse : voici les héros et héroïnes des quatre courts métrages de ce programme qui nous plongent dans le folklore russe.
Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com