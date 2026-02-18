La balade de Molière Val-et-Châtillon

La balade de Molière

Cimetière Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-03-08 14:00:00

Parcours de 3 km au lieu-dit Haut de la Molière à Val et Châtillon, organisé par le service culture de la CCVP et la Maison de la Forêt. Au programme: chasse aux livres du célèbre dramaturge, suivie d’un moment convivial à la Maison de la Forêt autour d’un café ou d’un chocolat chaud. Les participants pourront avoir un avant-goût du spectacle La saga de Molière .

Informations et inscriptions au 03 83 71 45 84 ou par mail à charlotte.benard@ccvp.frTout public

Cimetière Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84 charlotte.benard@ccvp.fr

English :

A 3 km walk at Haut de la Molière in Val et Châtillon, organized by the CCVP cultural department and the Maison de la Forêt. On the program: a hunt for books by the famous playwright, followed by a convivial moment at the Maison de la Forêt over coffee or hot chocolate. Participants will get a foretaste of the show La saga de Molière .

Information and registration on 03 83 71 45 84 or by e-mail at charlotte.benard@ccvp.fr

