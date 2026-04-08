La balade de Piano Brouette Bois Hue Nantes
La balade de Piano Brouette Bois Hue Nantes samedi 25 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 15:00 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit En famille, Jeune Public – Age maximum : 99
Suivez les traces de Piano Brouette au Bois Hue de St Joseph de Porterie.Concerts, balades et surprises musicales aux allures d’un mini festival nature et printanier comme on les aime!Bar et petite restauration sur place.Décidément, Piano Brouette nous surprendra toujours !
Bois Hue Nantes 44477
https://linktr.ee/pianobrouette
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