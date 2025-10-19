La balade de Pierrot Cussac
dimanche 19 octobre 2025
La balade de Pierrot
Forêt de Cromières Cussac Haute-Vienne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Que ce soit à pied, à cheval ou à vélo venez découvrir ou redécouvrir la forêt de Cromières en plein coeur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin en hommage à Pierre Monserand. .
Forêt de Cromières Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84
