La balade des chandelles  Château de Simiane Valréas

La balade des chandelles

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit (7-17 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Départ de la balade des chandelles devant le château de Simiane. Arrivée à la chapelle des Pénitents. Conte fantastique. Montée par groupes dans la tour Ripert. Buvette avec boissons chaude. Bougies fournies. Une visite Planète Guides.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

Start of the candlelight walk in front of the Château de Simiane. Arrival at the Chapel of the Penitents. Fantastic storytelling. Groups climb the Ripert Tower. Refreshment bar with hot drinks. Candles provided. A visit to Planet Guides.

German :

Start der Kerzenwanderung vor dem Schloss von Simiane. Ankunft an der Chapelle des Pénitents (Kapelle der Büßer). Fantastisches Märchen. Aufstieg in Gruppen auf den Ripert-Turm. Getränkestand mit heißen Getränken. Kerzen werden zur Verfügung gestellt. Planète Guides Tour.

Italiano :

Inizio della passeggiata a lume di candela davanti al Castello di Simiane. Arrivo alla Cappella dei Penitenti. Una storia fantastica. I gruppi salgono sulla Torre di Ripert. Bar con bevande calde. Candele in dotazione. Visita delle Guide della Planète.

Espanol :

Inicio del paseo a la luz de las velas frente al castillo de Simiane. Llegada a la Capilla de los Penitentes. Historia fantástica. Subida en grupo a la Torre Ripert. Bar con bebidas calientes. Entrega de velas. Visita de las Guías de la Planète.

