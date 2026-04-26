La balade des curiosités Le Grand Lieu du Conte

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Dimanche 24 mai 2026.Départ libre entre 9h et 12h depuis le Grand Lieu du Conte.Gratuit et tout public.Infos : contact@sagl.fr – 02 40 26 44 44 Tout public

Une balade patrimoniale animée Organisée par la municipalité en partenariat avec les associations locales depuis 2014, la Balade des Curiosités est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de patrimoine, de nature et de découvertes.Ouverte à tous, cette balade patrimoniale conviviale rassemble tous les deux ans des participants désireux de (re)découvrir les richesses historiques et naturelles de la commune. Les participants sont invités à suivre un parcours d’environ 5 kilomètres, ponctué de différentes étapes au cœur du territoire.Tout au long de l’itinéraire, des bénévoles passionnés partagent anecdotes et savoirs, offrant un éclairage original sur les lieux traversés. A pied ou à vélo, une édition au fil de l’eau Pour cette nouvelle édition, la Balade des Curiosités propose un parcours bucolique invitant à explorer le patrimoine lié à l’eau. Les visiteurs pourront notamment assister à une démonstration de restauration de barque par les Pigouilleurs, participer à une halte racontée autour de la mare du Grand Lieu du Conte, découvrir les légendes de la fontaine Saint-Rachoux, observer les objets de pêche du musée Outils et Traditions, percer les secrets de la prairie aux orchidées et bien d’autres surprises…Accessible à tous — à pied, à vélo, en fauteuil roulant ou avec une poussette — cette balade a été pensée pour permettre à chacun de profiter pleinement de l’événement, grâce à un itinéraire adapté reliant les différentes étapes. Un moment ludique et familial La Balade des Curiosités se veut également un temps de partage intergénérationnel. Un livret-jeu destiné aux enfants de 6 à 12 ans sera proposé au départ, avec des défis ludiques à relever tout au long du parcours. Une surprise attendra les participants à l’arrivée, pour prolonger ce moment de découverte dans la bonne humeur. La manifestation est organisée en partenariat avec l’association Sur les pas d’Amani, l’association Outils et Tradi-tions , le Groupe Nature, le château de la Plinguetière et les habitants de la commune. INFORMATIONS PRATIQUES Dimanche 24 mai 2026.Départ libre entre 9h et 12h depuis le Grand Lieu du Conte.Gratuit et tout public. Infos : contact@sagl.fr – 02 40 26 44 44

Le Grand Lieu du Conte 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/culture/grands-rendez-vous/balade-des-curiosites-1241.html



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