La balade des lumières Rémalard en Perche

La balade des lumières

Rémalard Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

2025-12-20

Balade des lumières dans le village… Parcours découverte artistique, artisanal et gourmand organisé par des commerçants et habitants de Rémalard-en-Perche.

Les commerçants, artistes et artisans, ateliers, lieux d’expositions, salons de coiffure… seront ouverts et proposeront aux visiteurs des petites surprises histoires racontées, oeuvres à voir, petite brocante cadeau, paillettes dans les cheveux ou babioles à grignoter… Les participants (sur le plan ci-joint) auront tous une affichette Maison Lumineuse à leur porte pour inciter les gens à entrer.

De 16h à 18h Le Père Noël sera sur la place, il attendra petits et grands avec ses délicieux bonbons. Venez poster votre lettre au Père Noël dans la boîte rouge sur la place. Pensez bien à indiquer votre adresse afin qu’il puisse vous répondre…

Concours du plus beau-moche pull de Noël. Essayez de remporter le grand prix décerné à 18 h, par le conseil municipal des jeunes.

De 16h à 20h Tout au long de cette balade dessinée par les lumières, venez à la rencontre des habitants. Laissez-vous surprendre par les offres joyeuses des boutiques, lieux d’exposition, ateliers d’artistes, cafés ou restaurants dans le village. .

