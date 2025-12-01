La balade des lutins Place Joseph Lesage Hérisson

La balade des lutins

Début : 2025-12-22 17:30:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

2025-12-22

Entre contes et découverte du patrimoine, une visite familiale et féérique de la cité médiévale à l’approche de Noël, guidée par les lutins…

Un surprise pour tous !

Réservation obligatoire.

Place Joseph Lesage Office de Tourisme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 55 89 troncais@montlucon-tourisme.fr

English :

Storytelling and heritage discovery, a magical family tour of the medieval town in the run-up to Christmas, guided by the elves…

A surprise for all!

Reservations required.

German :

Zwischen Märchen und Entdeckung des Kulturerbes, eine märchenhafte Familienführung durch die mittelalterliche Stadt in der Vorweihnachtszeit, geleitet von den Kobolden…

Eine Überraschung für alle!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una magica visita in famiglia della città medievale in vista del Natale, con narrazione e scoperta del patrimonio, guidata dagli elfi…

Una sorpresa per tutti!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un recorrido mágico en familia por la ciudad medieval en vísperas de Navidad, con cuentacuentos y descubrimiento del patrimonio, guiado por los duendes…

Una sorpresa para todos

Imprescindible reservar.

