La balade des lutins Place Joseph Lesage Hérisson
Place Joseph Lesage Office de Tourisme Hérisson Allier
Début : 2025-12-22 17:30:00
fin : 2025-12-22 19:00:00
2025-12-22
Entre contes et découverte du patrimoine, une visite familiale et féérique de la cité médiévale à l’approche de Noël, guidée par les lutins…
Un surprise pour tous !
Réservation obligatoire.
Place Joseph Lesage Office de Tourisme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 55 89 troncais@montlucon-tourisme.fr
English :
Storytelling and heritage discovery, a magical family tour of the medieval town in the run-up to Christmas, guided by the elves…
A surprise for all!
Reservations required.
German :
Zwischen Märchen und Entdeckung des Kulturerbes, eine märchenhafte Familienführung durch die mittelalterliche Stadt in der Vorweihnachtszeit, geleitet von den Kobolden…
Eine Überraschung für alle!
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Una magica visita in famiglia della città medievale in vista del Natale, con narrazione e scoperta del patrimonio, guidata dagli elfi…
Una sorpresa per tutti!
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Un recorrido mágico en familia por la ciudad medieval en vísperas de Navidad, con cuentacuentos y descubrimiento del patrimonio, guiado por los duendes…
Una sorpresa para todos
Imprescindible reservar.
