La balade des lutins

Début : 2025-12-22 17:30:00

fin : 2025-12-26 19:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-26

Entre contes et découverte du patrimoine, une visite familiale et féérique de la cité médiévale à l’approche de Noël, guidée par les lutins…

Un surprise pour tous à la fin de la balade !

Sur réservation.

Office de Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

A magical family tour of the medieval town in the run-up to Christmas, with storytelling and heritage discovery, guided by the elves…

A surprise for all at the end of the tour!

Reservations required.

German :

Zwischen Märchen und Entdeckung des Kulturerbes, eine märchenhafte Familienführung durch die mittelalterliche Stadt in der Vorweihnachtszeit, geleitet von den Kobolden…

Eine Überraschung für alle am Ende des Spaziergangs!

Mit Voranmeldung.

Italiano :

Una magica visita in famiglia della città medievale in vista del Natale, con narrazione e scoperta del patrimonio, guidata dagli elfi…

Una sorpresa per tutti alla fine del tour!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un mágico recorrido familiar por la ciudad medieval en vísperas de Navidad, con cuentacuentos y descubrimiento del patrimonio, guiado por los duendes…

Al final de la visita, ¡una sorpresa para todos!

Reserva obligatoria.

