La Balade des Marmots à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

La Balade des Marmots à Saint Geniez d’Olt

31 rue de la Garenne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Dimanche 26 avril, l’association l’Ecurie des Marmots organise la Balade des Marmots.

Ouverte à tous véhicules anciens, à caractère sportif, d’exception … Conformes au code de la route.

+d’infos à venir .

31 rue de la Garenne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 71 62 90 90 ecuriedesmarmots@gmail.com

English :

On Sunday April 26, the Ecurie des Marmots association is organizing the Balade des Marmots.

