La Balade des Marmots à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
31 rue de la Garenne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Dimanche 26 avril, l’association l’Ecurie des Marmots organise la Balade des Marmots.
Ouverte à tous véhicules anciens, à caractère sportif, d’exception … Conformes au code de la route.
+d’infos à venir .
31 rue de la Garenne Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 71 62 90 90 ecuriedesmarmots@gmail.com
English :
On Sunday April 26, the Ecurie des Marmots association is organizing the Balade des Marmots.
