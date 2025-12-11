LA BALADE DES MOTARDS ET MOTARDES EN PÈRE ET MÈRE NOËL Villeveyrac

LA BALADE DES MOTARDS ET MOTARDES EN PÈRE ET MÈRE NOËL

Place du marché aux raisins Villeveyrac Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Samedi 13 Décembre Journée Solidarité, Partage et Magie !9h30 Rendez-vous & Préparatifs Salle des fêtes Marcel Peysson, Place du marché aux raisins, 34560 Villeveyrac. Café/Chocolat chaud pour le grand départ !10h00 Grand Départ en Cortège Direction Palavas.Matin Arrêt Solidaire 1 Visite de l’Institut Saint Pierre à Palavas. N’oubliez pas vos cadeaux Neufs et Emballés (avec mention de l’âge/sexe) !Midi Pause Grignotage Repas libre, à la charge de chacun. Cafétaria de Balaruc.14h15 Départ Direction Mèze.15h00 Arrêt Solidaire 2 Visite de l’UNAPEI Mas Pays de Thau (institut pour adultes) à Mèze.Arrêt Marché de Noel à Mèze pour saluer les commerçants mèzoisdépart 16h4517h00 Halte Festive de Clôture ! ARRÊT À POUSSAN !Les commerçants nous convient sous Les Halles. L’ACP nous accueillera avec un café chaud offert près de la buvette, en continuité avec La Compil du Caviste.C’est le moment d’annoncer ensemble l’ouverture du Marché de Noël de Poussan à 17h00 ! On va faire du bruit hein ?!________________________________________Rappel Inscriptions & Confirmation Pour l’organisation, et surtout pour le repas de midi, merci de confirmer votre présence dès que possible !• Email lesmotosdelespoir34@gmail.com• SMS 06 80 61 79 62 (avec Nom, Prénom et Nb de personnes)Enfilez vos costumes, chargez vos cadeaux et faites rugir vos moteurs pour l’espoir et la magie de Noël ! On vous attend nombreux pour cette journée pleine de cœur et maintenant, un final festif à Poussan ! .

Place du marché aux raisins Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 6 80 61 79 62 lesmotosdelespoir34@gmail.com

English :

Put on your costumes, load up your presents and let your engines roar for the hope and magic of Christmas! We look forward to seeing many of you on this heartfelt day, and now for a festive finale in Poussan!

