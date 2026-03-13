La balade des mots tour beurdelaine Avallon

La balade des mots tour beurdelaine Avallon dimanche 26 avril 2026.

La balade des mots

tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Les sens en éveil. Ryoko Sekiguchi, écrivaine. Annette Ungewitter, cuisinière du vivant ferme des Ruats-
Comment faire revivre le goût des choses?
Comment redonner une nouvelle histoire à chaque souvenir?
A lire Ryoko Sekiguchi l’appel des odeurs , Venise, millefleurs Ed P.O.L   .

tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40 

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English : La balade des mots

L’événement La balade des mots Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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