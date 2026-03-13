La balade des mots tour beurdelaine Avallon

La balade des mots

tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Les sens en éveil. Ryoko Sekiguchi, écrivaine. Annette Ungewitter, cuisinière du vivant ferme des Ruats-

Comment faire revivre le goût des choses?

Comment redonner une nouvelle histoire à chaque souvenir?

A lire Ryoko Sekiguchi l’appel des odeurs , Venise, millefleurs Ed P.O.L .

tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40

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English : La balade des mots

L’événement La balade des mots Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay