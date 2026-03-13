La balade des mots tour beurdelaine Avallon
La balade des mots tour beurdelaine Avallon dimanche 26 avril 2026.
La balade des mots
tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Les sens en éveil. Ryoko Sekiguchi, écrivaine. Annette Ungewitter, cuisinière du vivant ferme des Ruats-
Comment faire revivre le goût des choses?
Comment redonner une nouvelle histoire à chaque souvenir?
A lire Ryoko Sekiguchi l’appel des odeurs , Venise, millefleurs Ed P.O.L .
tour beurdelaine 21 Rue du Bel Air Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40
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English : La balade des mots
L’événement La balade des mots Avallon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay