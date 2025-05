La balade des mots, rencontre entre littérature et nature – Les Remparts Avallon, 7 juin 2025 20:00, Avallon.

Yonne

La balade des mots, rencontre entre littérature et nature Les Remparts 11 rue du Collège Avallon Yonne

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

A travers ces rencontres nous souhaitons vous proposer un dialogue entre des écrivains qui parlent de la nature et des artisans locaux qui vivent au quotidien avec elle et pour elle.

Ces échanges se poursuivront par une dégustation des produits de l’artisan et une séance de dédicaces des livres de l’auteur.

Nous proposerons un dialogue entre Valentine Goby, écrivaine et Yoann Defert, maraîcher à la Ferme de Vézelay Terroirs. Ils nous raconteront chacun à sa manière cette relation qu’ils ont aux saisons, cette valeur du travail de la terre, leurs histoires de potager et le plaisir de voir les plantes s’épanouir.

Dans son dernier roman L’île haute Valentine Goby nous livre un récit initiatique d’une absolue première fois, d’une découverte impensable, un somptueux roman-paysage. L’histoire du déplissement, de saison en saison, d’un enfant révélé par la beauté de la montagne qui le sculpte, et qu’il tente de modeler à son tour. .

Les Remparts 11 rue du Collège

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 64 17 40 parmilesarbres.asso@gmail.com

