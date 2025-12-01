La Balade des Pères Noël à Moto Toul

La Balade des Pères Noël à Moto

Place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les Pères-Nöel à Moto traverseront les communes du toulois à la rencontre des enfants sages afin de leur distribuer des friandises.

Rendez-vous donné à tous les motards (déguisés en Pères-Noël, ça serait top !) à 13h30 à l’Arsenal de Toul, pour un départ du cortège à 14h.

Les Motards s’arrêteront à FOUG à la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) afin d’offrir des cadeaux aux enfants, avant de poursuivre le parcours jusqu’à la Place Ronde de Toul, sous les illuminations de la Ville, pour une animation musique, danses et autres surprises !

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, que la Magie de Noël opère !!!

Le cortège traversera Bruley, Pagney-derrière-Barine, Foug, Choloy-Ménillot, Domgermain, Blénod-lès-Toul, Chaudeney et reviendra à Toul pour une animation sur la Place Ronde !Tout public

0 .

Place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 86 22 80

English :

Motorcycle Santa Clauses will be riding through the communes of the Toul region, meeting up with well-behaved children and handing out treats.

All bikers (dressed up as Santa Claus, that would be great!) will meet at 1.30pm at the Arsenal in Toul, for the procession to start at 2pm.

In FOUG, the bikers will stop at the Maison d?Enfants à Caractère Social (MECS) to present gifts to the children, before continuing on to the Place Ronde in Toul, under the town?s illuminations, for a lively evening of music, dancing and other surprises!

We look forward to seeing many of you, young and old, so that the magic of Christmas can happen!

The procession will pass through Bruley, Pagney-derrière-Barine, Foug, Choloy-Ménillot, Domgermain, Blénod-lès-Toul, Chaudeney and return to Toul for entertainment on the Place Ronde!

German :

Die Weihnachtsmänner auf Motorrädern werden durch die Gemeinden von Toulois fahren, um brave Kinder zu treffen und ihnen Süßigkeiten zu verteilen.

Treffpunkt für alle Motorradfahrer (als Weihnachtsmänner verkleidet wäre toll!) ist um 13:30 Uhr am Arsenal in Toul, der Korso startet um 14 Uhr.

Die Motorradfahrer werden in FOUG am Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) anhalten, um den Kindern Geschenke zu überreichen, bevor sie ihre Fahrt bis zum Place Ronde in Toul fortsetzen, wo unter der Beleuchtung der Stadt ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz und anderen Überraschungen geboten wird

Wir erwarten Sie zahlreich, Groß und Klein, damit der Weihnachtszauber wirken kann!

Der Umzug führt durch Bruley, Pagney-derrière-Barine, Foug, Choloy-Ménillot, Domgermain, Blénod-lès-Toul, Chaudeney und zurück nach Toul für eine Animation auf dem Place Ronde!

Italiano :

I Babbi Natale in moto attraverseranno le città e i villaggi della regione di Toul per incontrare i bambini e distribuire dolci.

Tutti i motociclisti (vestiti da Babbo Natale, sarebbe fantastico!) si incontreranno alle 13.30 all’Arsenale di Toul, per iniziare il corteo alle 14.00.

A FOUG, i motociclisti si fermeranno alla Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) per consegnare i regali ai bambini, prima di proseguire fino alla Place Ronde di Toul, sotto le luminarie della città, per l’intrattenimento: musica, balli e altre sorprese!

Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, per vivere la magia del Natale!

Il corteo passerà per Bruley, Pagney-derrière-Barine, Foug, Choloy-Ménillot, Domgermain, Blénod-lès-Toul, Chaudeney e tornerà a Toul per l’animazione in Place Ronde!

Espanol :

Los Papás Noel en moto recorrerán las ciudades y pueblos de la región de Toul para encontrarse con los niños que se han portado bien y repartir caramelos.

Todos los moteros (disfrazados de Papá Noel, ¡sería estupendo!) se reunirán a las 13.30 horas en el Arsenal de Toul, para iniciar el desfile a las 14.00 horas.

En FOUG, los moteros se detendrán en la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) para entregar regalos a los niños, antes de continuar hasta la Place Ronde de Toul, bajo la iluminación de la ciudad, para disfrutar de la música, el baile y otras sorpresas

Esperamos ver a muchos de ustedes, grandes y pequeños, para hacer realidad la magia de la Navidad

El desfile pasará por Bruley, Pagney-derrière-Barine, Foug, Choloy-Ménillot, Domgermain, Blénod-lès-Toul, Chaudeney y regresará a Toul para disfrutar de la Place Ronde

L’événement La Balade des Pères Noël à Moto Toul a été mis à jour le 2025-10-30 par MT TERRES TOULOISES