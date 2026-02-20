La Balade du Coeur

Rodelle Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas supplémentaire adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La Balade du cœur c’est une sortie automobile conviviale, solidaire réunissant passionnés et participants autour d’une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la générosité.

Tout au long de la journée, les participants prendront part à une balade organisée, avant de se retrouver le soir autour d’un repas ouvert à tous. (sur réservation).

L’ensemble des bénéfices générés lors de cette journée sera intégralement reversé à l’Association soins palliatifs et douleur à l’Hôpital de Rodez, soutenant ainsi une cause locale essentielle. 20 .

Rodelle 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 75 63 28

English :

The Balade du c?ur is a friendly, supportive outing that brings together enthusiasts and participants for a day of sharing, conviviality and generosity.

