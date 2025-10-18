La Balade du Goût L’Orée de Milly Ferme de l’Orée de Milly Milly-la-Forêt

Ferme de l’Orée de Milly 36 bis route de Fontainebleau Milly-la-Forêt Essonne

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Journée à la ferme avec visites, ventes de produits fermiers, naissances de poussins et dégustations le 18 octobre à Milly.

Ferme de l’Orée de Milly 36 bis route de Fontainebleau Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33 1 64 79 30 65

English :

Farm day with tours, farm produce sales, chick births and tastings on October 18 in Milly.

German :

Tag auf dem Bauernhof mit Besichtigungen, Verkauf von Bauernhofprodukten, Kükengeburten und Verkostungen am 18. Oktober in Milly.

Italiano :

Giornata in fattoria con visite, vendita di prodotti agricoli, nascita di pulcini e degustazioni il 18 ottobre a Milly.

Espanol :

Jornada agrícola con visitas, venta de productos agrícolas, nacimiento de pollitos y degustaciones el 18 de octubre en Milly.

