La balade du Lysosome Dontreix

Dontreix

Balade du Lysosome solidaire avec Pauline
Samedi 4 octobre

Rando pédestre et VTT
4km avec visite du Mouin de Parleix
ou
9.5km à pied avec ravitaillement

16km en vélo ou
29 km avec ravitaillement
Encadré par le CCME

RDV 13h30 devant la salle des fêtes
Ravitaillement et pot à l’arrivée
Cadeaux aux jeunes enfants et quizz
Renseignements au 06 86 84 91 60
Participations libre reversées au profit de « Vaincre les maladies Lysosomales »   .

+33 6 86 84 91 60 

