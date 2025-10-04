La balade du Lysosome Dontreix
La balade du Lysosome
Salle des fêtes Dontreix Creuse
Balade du Lysosome solidaire avec Pauline
Samedi 4 octobre
Rando pédestre et VTT
4km avec visite du Mouin de Parleix
ou
9.5km à pied avec ravitaillement
16km en vélo ou
29 km avec ravitaillement
Encadré par le CCME
RDV 13h30 devant la salle des fêtes
Ravitaillement et pot à l’arrivée
Cadeaux aux jeunes enfants et quizz
Renseignements au 06 86 84 91 60
Participations libre reversées au profit de « Vaincre les maladies Lysosomales » .
Salle des fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 84 91 60
