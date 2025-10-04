La balade du Lysosome Dontreix

La balade du Lysosome Dontreix samedi 4 octobre 2025.

La balade du Lysosome

Salle des fêtes Dontreix Creuse

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Balade du Lysosome solidaire avec Pauline

Samedi 4 octobre

Rando pédestre et VTT

4km avec visite du Mouin de Parleix

ou

9.5km à pied avec ravitaillement

16km en vélo ou

29 km avec ravitaillement

Encadré par le CCME

RDV 13h30 devant la salle des fêtes

Ravitaillement et pot à l’arrivée

Cadeaux aux jeunes enfants et quizz

Renseignements au 06 86 84 91 60

Participations libre reversées au profit de « Vaincre les maladies Lysosomales » .

Salle des fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 84 91 60

