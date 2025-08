LA BALADE DU MAS D’ALBO Roquebrun

LA BALADE DU MAS D’ALBO Roquebrun mardi 5 août 2025.

LA BALADE DU MAS D’ALBO

Route d’Olargues Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12

Ambiance familiale pour notre balade au cœur du domaine en agriculture biologique.

Au programme, explication des différentes cultures, de la flore et de la faune. Point de vue sur le vignoble.Explications sur la vinification. Dégustation des vins accompagnée de mises en bouche maison.

Route d’Olargues Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 32 12 34 51

English :

Family atmosphere for our walk through the heart of the organic farming estate.

On the program: explanation of the different crops, flora and fauna. View of the vineyard and explanations of the winemaking process. Wine tasting accompanied by homemade appetizers.

German :

Unser Spaziergang durch das Herz des biologisch bewirtschafteten Weinguts findet in familiärer Atmosphäre statt.

Auf dem Programm stehen Erklärungen zu den verschiedenen Kulturen, der Flora und der Fauna. Aussichtspunkt auf den Weinberg, Erklärungen zur Weinherstellung. Weinprobe mit hausgemachten Appetithäppchen.

Italiano :

Un’atmosfera familiare per la nostra passeggiata nel cuore dell’azienda agricola biologica.

In programma: spiegazione delle diverse colture, della flora e della fauna. Vista sul vigneto, spiegazione del processo di vinificazione. Degustazione di vino accompagnata da stuzzichini fatti in casa.

Espanol :

Un ambiente familiar para nuestro paseo por el corazón de la finca de agricultura ecológica.

En el programa: explicación de los diferentes cultivos, flora y fauna. Vista del viñedo, explicación del proceso de elaboración del vino. Degustación de vinos acompañada de aperitivos caseros.

