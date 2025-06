La balade en meule bleue Allées Fenelon Cahors 5 juillet 2025 08:30

Lot

La balade en meule bleue Allées Fenelon Allée François de Fenelon Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Les Meules Bleues reprennent la route dans le Lot, pour une édition pas comme les autres.

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton réserver et remplissez le formulaire en bas de page (dans la limite des places disponibles).

Nouvelle formule pour toujours autant de plaisir.

Cette année, la célèbre Balade des Meules Bleues souffle ses 5 bougies… et s’émancipe. Pour la première fois, elle prend son envol en dehors du festival et devient un événement à part entière.

Passionnés de deux-roues vintage, de terroir authentique ou simplement de grands bols d’air et de bonne humeur, préparez-vous à une escapade unique !

Un nouveau souffle, dans un décor toujours aussi exceptionnel.

Le départ sera donné dès 08h30 sur les emblématiques Allées Fénelon à Cahors.

Dans une ambiance déjà festive, les équipages de 4 participants enfourcheront leurs mythiques Meules Bleues pour une boucle insolite à travers certains des plus beaux sites du territoire. .

Allées Fenelon Allée François de Fenelon

Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

English :

Les Meules Bleues is back on the road in the Lot, for an edition like no other.

To register, click on the book button and fill in the form at the bottom of the page (subject to availability).

German :

Die « Meules Bleues » (Blaue Mühlsteine) machen sich wieder auf den Weg ins Departement Lot, für eine Ausgabe, die nicht wie alle anderen ist.

Um sich anzumelden, klicken Sie auf die Schaltfläche Buchen und füllen Sie das Formular am Ende der Seite aus (solange Plätze frei sind).

Italiano :

Les Meules Bleues tornano in strada nel Lot, per un’edizione senza precedenti.

Per iscriversi, cliccare sul pulsante Prenota e compilare il modulo in fondo alla pagina (soggetto a disponibilità).

Espanol :

Les Meules Bleues vuelven a la carretera en el Lot, para una edición sin igual.

Para inscribirse, haga clic en el botón de reserva y rellene el formulario al final de la página (sujeto a disponibilidad).

L’événement La balade en meule bleue Cahors a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot