La balade enchantée de Noël à la ferme Hilbesheim

La balade enchantée de Noël à la ferme
rue de Réding Ferme La Contrée des Minis Hilbesheim Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17 2025-12-21
Venez vivre un matin magique au cœur de notre ferme pédagogique ! Au programme Découverte et rencontres avec nos animaux poules, chèvres, zébus, cochons, lapins, alpagas, moutons, ânes, poney, canards… — Nourrissage et caresses –Conte et balade guidée laissez-vous embarquer par une histoire poétique et féérique, qui suit le réveil de la ferme au fil du matin.
Adapté aux enfants comme aux adultes. Un événement payant, sur inscription obligatoire par téléphone ou sur le site internetTout public
rue de Réding Ferme La Contrée des Minis Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07
English :
Come and experience a magical morning at the heart of our educational farm! On the program: Discover and meet our animals: chickens, goats, zebus, pigs, rabbits, alpacas, sheep, donkeys, ponies, ducks… — Feeding and petting –Conte and guided walk: let yourself be carried away by a poetic and magical story, which follows the awakening of the farm as the morning goes by.
Suitable for children and adults alike. Chargeable event, registration required by telephone or on the website
German :
Erleben Sie einen magischen Morgen im Herzen unseres pädagogischen Bauernhofs! Auf dem Programm stehen: Entdeckung und Begegnung mit unseren Tieren: Hühner, Ziegen, Zebus, Schweine, Kaninchen, Alpakas, Schafe, Esel, Ponys, Enten… — Füttern und Streicheln -Geschichte und geführter Spaziergang: Lassen Sie sich von einer poetischen und märchenhaften Geschichte mitreißen, die dem Erwachen des Bauernhofs im Laufe des Morgens folgt.
Geeignet für Kinder und Erwachsene. Eine kostenpflichtige Veranstaltung, Anmeldung per Telefon oder auf der Website erforderlich
Italiano :
Venite a vivere una mattinata magica nel cuore della nostra fattoria didattica! In programma: scoprire e conoscere i nostri animali: galline, capre, zebù, maiali, conigli, alpaca, pecore, asini, pony, anatre… — Alimentazione e accarezzamento –Conte e passeggiata guidata: lasciatevi trasportare da una storia poetica e magica, che segue il risveglio della fattoria al mattino.
Adatto a bambini e adulti. L’evento è a pagamento, con iscrizione telefonica o sul sito web
Espanol :
¡Venga a vivir una mañana mágica en el corazón de nuestra granja educativa! En el programa: Descubra y conozca a nuestros animales: gallinas, cabras, cebúes, cerdos, conejos, alpacas, ovejas, burros, ponis, patos… — Dar de comer y acariciar –Conte y paseo guiado: déjese llevar por una historia poética y mágica, que sigue el despertar de la granja a medida que transcurre la mañana.
Apto tanto para niños como para adultos. Se trata de un evento con entrada, para el que es necesario inscribirse por teléfono o en el sitio web
