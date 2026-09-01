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AGENDA · Labescau

La Balade Enchantée Labescau

samedi 19 septembre 2026 · Labescau

La Balade Enchantée Labescau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
10 chemin de Laporte
Ville
33690 Labescau
Département
Gironde
Tarif

Labescau

La Balade Enchantée

10 chemin de Laporte Labescau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite Agri’culturelle à la Ferme Laporte !
Laissez-vous tenter par une parenthèse champêtre, gourmande et festive, la Ferme Laporte vous ouvre ses portes pour une journée unique sous le signe du partage, de la culture et du terroir local.
Au programme
Dés 16h Exposition sur l’histoire de la ferme Laporte, et friperie show (friperie décalée)
17h Visite contée et musicale de la ferme
19h Apéro et concert de Bercail ( pop fusion)

Régalez-vous avec le buffet végétarien signé La Cuisine de Johanna, rafraîchissez-vous à la buvette locale et savourez de délicieux sorbets artisanaux de la Ferme brasserie Moustous.

Réservation obligatoire avant le 5 septembre !   .

10 chemin de Laporte Labescau 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 59 31 43 

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English : La Balade Enchantée

L’événement La Balade Enchantée Labescau a été mis à jour le 2026-08-30 par La Gironde du Sud