La Balade Enchantée Labescau
samedi 19 septembre 2026 · Labescau
Informations pratiques
Labescau
La Balade Enchantée
10 chemin de Laporte Labescau Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite Agri’culturelle à la Ferme Laporte !
Laissez-vous tenter par une parenthèse champêtre, gourmande et festive, la Ferme Laporte vous ouvre ses portes pour une journée unique sous le signe du partage, de la culture et du terroir local.
Au programme
Dés 16h Exposition sur l’histoire de la ferme Laporte, et friperie show (friperie décalée)
17h Visite contée et musicale de la ferme
19h Apéro et concert de Bercail ( pop fusion)
Régalez-vous avec le buffet végétarien signé La Cuisine de Johanna, rafraîchissez-vous à la buvette locale et savourez de délicieux sorbets artisanaux de la Ferme brasserie Moustous.
Réservation obligatoire avant le 5 septembre ! .
10 chemin de Laporte Labescau 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 59 31 43
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English : La Balade Enchantée
L’événement La Balade Enchantée Labescau a été mis à jour le 2026-08-30 par La Gironde du Sud