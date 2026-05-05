La Balade Ercéenne, Le Relais des Cultures, Ercé-près-Liffré

La Balade Ercéenne Dimanche 24 mai, 16h00 Le Relais des Cultures Ille-et-Vilaine

Adulte :15 euros, Enfants de -12 ans :10 euros, gratuit pour les – de 6 ans , tarif famille: 45 euros , la consigne de 2 euros pour le verre et le porte verre est compris dans le prix!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T21:00:00+02:00

La Balade Ercéenne:

Randonnée gourmande et musicale de 8km

Accueil à partir de 16h au Relais des cultures d’ercé-près-liffré pour recevoir son verre et porte verre recyclable, goûter /dégustation d’un cocktail breton avec ou sans alcool mais en musique!

Départ de la randonnée à 17h, pour une étape à l’espace Nelson Mandella avec une entrée de galette au fromage frais, toujours en musique.

Démonstration de VTT Trial par le champion du monde junior à l’Estourbillonnais ,où nous dégusterons galette/saucisse ou galette complète, avec la musique traditionnelle de Gallotonic

Retour au Relais pour le dessert: crèpes au chocolat,caramel au beurre salé, confiture, avec un conte en Gallo pour tout public.

Inscriptions obligatoires en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site de la mairie:ercepresliffre.fr

En repartant, vous pourrez rendre verre et porte verre et faire un don des 2 euros à l’association Pour un sourire d’enfant, partenaire de l’événement, ou reprendre vos 2 euros!

Le Relais des Cultures Ercéprès-liffré Ercé-près-Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://ercepresliffre.fr »}]

Randonnée musicale et gourmande dans le bourg et la campagne ercéenne, sur les routes et chemins , avec 4 étapes de galettes, de crèpes, accompagnés de jus de pomme, de cidre et de musique bretonne randonnée musique bretonne

christelle Chaumette