AGENDA · Bagnizeau
La balade et sa pause gourmande Bagnizeau
samedi 19 septembre 2026 · Bagnizeau
Informations pratiques
Bagnizeau
La balade et sa pause gourmande
Bagnizeau Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une balade de 8 à 10 km avec une pause gourmande, suivie d’une soirée paella animée. Inscription avant le 11 septembre.
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Bagnizeau 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 54 45
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English :
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L’événement La balade et sa pause gourmande Bagnizeau a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge