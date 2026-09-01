Informations pratiques

Bagnizeau

La balade et sa pause gourmande

Bagnizeau Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’une balade de 8 à 10 km avec une pause gourmande, suivie d’une soirée paella animée. Inscription avant le 11 septembre.

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Bagnizeau 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 54 45

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English :

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L’événement La balade et sa pause gourmande Bagnizeau a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge