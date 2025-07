La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville

La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville mardi 15 juillet 2025.

La balade gourmande d’Anton

Cale du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 17:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie « La Petite » à bord d’un attelage motorisé tracté.

Balade avec pause dégustation au cœur des parcs (huîtres ou rillettes de poisson, pain, citron accompagné de vin blanc ou jus de pomme).

Durée 1h45.

Se présenter 15 mn avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme.

Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie « La Petite » à bord d’un attelage motorisé tracté.

Balade avec pause dégustation au cœur des parcs (huîtres ou rillettes de poisson, pain, citron accompagné de vin blanc ou jus de pomme).

Durée 1h45.

Se présenter 15 mn avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. .

Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : La balade gourmande d’Anton

Discover the oyster beds, the mussel beds and the fishery « La Petite » on board a motorized towed carriage.

Stroll with tasting break in the heart of the parks (oysters or fish rillettes, bread, lemon accompanied by white wine or apple juice).

Duration 1h45.

Come 15 minutes before the departure time at the bottom of the Passous cove in Agon-Coutainville.

Reservations and tickets available at all Coutances Tourisme offices.

German :

Entdecken Sie die Austernparks, die Moulières und die Fischerei « La Petite » an Bord eines motorisierten Gespanns mit Anhängern.

Ausflug mit Verkostungspause im Herzen der Parks (Austern oder Fischrillettes, Brot, Zitrone mit Weißwein oder Apfelsaft).

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten.

Melden Sie sich 15 Minuten vor der Abfahrtszeit am unteren Ende der Bucht von Passous in Agon-Coutainville.

Reservierungen und Kartenverkauf in allen Büros von Coutances Tourisme.

Italiano :

Scoprite i banchi di ostriche, i banchi di cozze e la pesca « La Petite » a bordo di una carrozza motorizzata trainata.

Passeggiata con pausa degustazione nel cuore dei parchi (ostriche o rillettes di pesce, pane, limone accompagnati da vino bianco o succo di mela).

Durata 1h45.

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’orario di partenza in fondo allo scivolo di Passous ad Agon-Coutainville.

Prenotazioni e biglietti disponibili presso tutti gli uffici di Coutances Tourisme.

Espanol :

Descubra los criaderos de ostras, las mejilloneras y la pesquería « La Petite » a bordo de un carro remolcado motorizado.

Paseo con pausa degustación en el corazón de los parques (ostras o rillettes de pescado, pan, limón acompañados de vino blanco o zumo de manzana).

Duración 1h45.

Hay que presentarse 15 minutos antes de la hora de salida al pie de la grada de Passous en Agon-Coutainville.

Reservas y billetes disponibles en todas las oficinas de Coutances Tourisme.

L’événement La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-07-05 par Coutances Tourisme