La balade gourmande des chasseurs de lune

Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Parcourez le vignoble de nuit dans l’ambiance chaleureuse de Noël grâce au repas et aux dégustations prévues tout le long de la balade !

Petit circuit dans le vignoble de nuit, dans l’esprit de Noël avec repas et dégustation durant le parcours. Distance environ 4 km. Infos et réservations à partir de mi septembre. Départs à partir de 17h00 et jusqu’à 20h45 (plusieurs départs). .

Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 09 29 vignobles@bestheim.com

English :

Stroll through the vineyard by night in the warm atmosphere of Christmas with a meal and tastings planned throughout the walk!

German :

Durchstreifen Sie die Weinberge bei Nacht und genießen Sie die gemütliche Weihnachtsstimmung dank des Essens und der Verkostungen, die während des gesamten Spaziergangs vorgesehen sind!

Italiano :

Passeggiate nel vigneto di notte nella calda atmosfera natalizia con un pasto e degustazioni lungo il percorso!

Espanol :

Pasee por el viñedo de noche en el cálido ambiente de la Navidad con una comida y degustaciones en el camino

L’événement La balade gourmande des chasseurs de lune Bennwihr a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr