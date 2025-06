La balade gourmande – Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux 27 juin 2025 10:30

Début : 2025-06-27 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-06-27

2025-07-01

2025-07-03

2025-07-24

2025-08-21

2025-08-22

2025-08-26

2025-08-28

Imaginez un chef passionné, un commis un peu perdu et une ribambelle de spécialités périgourdines à (re)découvrir. Noix, fraises, truffes, pâtés et sauce de Périgueux… tout y passe, avec des explications gourmandes et des anecdotes croustillantes. Entre fous rires et dégustations, cette balade vous plonge dans l’ambiance chaleureuse des marchés locaux. Une aventure gustative et théâtrale à ne pas manquer !

Durée 1h30

Rdv 9 Bis place du Coderc .

Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

