La balade gourmande Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux

Périgueux

La balade gourmande

Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Imaginez un chef passionné, un commis un peu perdu et une ribambelle de spécialités périgourdines à (re)découvrir. Noix, fraises, truffes, pâtés et sauce de Périgueux… tout y passe, avec des explications gourmandes et des anecdotes croustillantes. Entre fous rires et dégustations, cette balade vous plonge dans l’ambiance chaleureuse des marchés locaux. Une aventure gustative et théâtrale à ne pas manquer !

Durée 1h30

Rdv 9 Bis place du Coderc .

Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : La balade gourmande

L’événement La balade gourmande Périgueux a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Communal de Périgueux