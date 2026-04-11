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La balade gourmande Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux

La balade gourmande Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux

La balade gourmande Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux mardi 14 avril 2026.

Lieu : Office de Tourisme Destination Périgueux

Adresse : 9B Place du Coderc

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Périgueux

La balade gourmande

Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Imaginez un chef passionné, un commis un peu perdu et une ribambelle de spécialités périgourdines à (re)découvrir. Noix, fraises, truffes, pâtés et sauce de Périgueux… tout y passe, avec des explications gourmandes et des anecdotes croustillantes. Entre fous rires et dégustations, cette balade vous plonge dans l’ambiance chaleureuse des marchés locaux. Une aventure gustative et théâtrale à ne pas manquer !

Durée 1h30

Rdv 9 Bis place du Coderc   .

Office de Tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

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English : La balade gourmande

L’événement La balade gourmande Périgueux a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Communal de Périgueux

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