LA BALADE MAGIQUE DES SAISONS – COMEDIE DE METZ Metz

LA BALADE MAGIQUE DES SAISONS Début : 2026-02-07 à 10:30. Tarif : – euros.

Un joli spectacle très visuel et musical de 30 mn pour l’éveil des sens des tout-petits . D’une saison à l’autre, la magie fait évoluer la nature, les objets, les tenues et même la magicienne Yogane. Elle se crée un univers plein de joie, de bonheur et de positivité qu’il fasse chaud ou froid. Quelques minutes de Vivaldi l’aideront à chaque transition, comment ne pas y penser :)

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57