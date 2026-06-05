La Balade Manerboise fête ses 25 ans ! Manerbe samedi 12 septembre 2026.

Manerbe

La Balade Manerboise fête ses 25 ans !

Mairie Manerbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée pédestre et repas campagnard

Marche facultative de 6 km.

Au menu

Fêtez les 25 ans des Balades Manerboises en traversant les chemins et en partageant un délicieux déjeuner campagnard.

Menu du repas campagnard Apéritif, entrée, barbecue, dessert, café et boisson comprise.

Animation musicale avec un groupe de musique de Lisieux.

Après-midi animations et jeux. .

Mairie Manerbe 14340 Calvados Normandie +33 6 07 18 49 17

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English : La Balade Manerboise fête ses 25 ans !

Walking tour and country meal

L’événement La Balade Manerboise fête ses 25 ans ! Manerbe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Terre d’Auge Tourisme