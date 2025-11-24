La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT ! Plage Sud Mimizan

La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT !

Plage Sud OIT 38 Avenue maurice martin Mimizan Landes

A la tombée de la nuit suivez nos malicieuses guides , les lutins Véro et katia , pour une balade mystérieuse au coeur de la forêt de Mimizan et du bourg de Mimizan. Entre petit et grand patrimoine dissimulé dans l’ombre , chaque pas révèle une histoire . L’itinéraire demande une bonne condition physique .

Prévoir une lampe de faible intensité, des vêtements adaptés à la météo.

Après cette exploration , nous clôturerons cette balade autour d’un vin chaud et d’un chocolat chaud pour un moment chaleureux .

Inscription obligatoire sur le site reservation.mimizan-tourisme.com

Gratuit .

