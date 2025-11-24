La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT ! Plage Sud Mimizan
La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT ! Plage Sud Mimizan mercredi 10 décembre 2025.
La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT !
Plage Sud OIT 38 Avenue maurice martin Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
A la tombée de la nuit suivez nos malicieuses guides , les lutins Véro et katia , pour une balade mystérieuse au coeur de la forêt de Mimizan et du bourg de Mimizan. Entre petit et grand patrimoine dissimulé dans l’ombre , chaque pas révèle une histoire . L’itinéraire demande une bonne condition physique .
Prévoir une lampe de faible intensité, des vêtements adaptés à la météo.
Après cette exploration , nous clôturerons cette balade autour d’un vin chaud et d’un chocolat chaud pour un moment chaleureux .
Inscription obligatoire sur le site reservation.mimizan-tourisme.com
Gratuit .
Plage Sud OIT 38 Avenue maurice martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT !
German : La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT !
Italiano :
Espanol : La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT !
L’événement La balade nocturne Mimizan Bourg BY NIGHT ! Mimizan a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Mimizan