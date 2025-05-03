La balade qui pétille Village de Grauves Grauves

La balade qui pétille

Village de Grauves 5 Rue d’Épernay Grauves Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

La 5éme édition de La Balade qui Pétille organisée par l’association « Grauves-Au delà des Bulles »,

revient pour faire pétiller vos sens. Cet événement festif et convivial célèbre le Champagne et sa région, l’artisanat local et sa gastronomie, au cœur du charmant village de Grauves.

Programme à découvrir prochainement .

Village de Grauves 5 Rue d’Épernay Grauves 51190 Marne Grand Est

English : La balade qui pétille

L'événement La balade qui pétille Grauves a été mis à jour le 2025-05-20