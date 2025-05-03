La balade qui pétille Village de Grauves Grauves
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
2026-05-02
Tout public
La 5éme édition de La Balade qui Pétille organisée par l’association « Grauves-Au delà des Bulles »,
revient pour faire pétiller vos sens. Cet événement festif et convivial célèbre le Champagne et sa région, l’artisanat local et sa gastronomie, au cœur du charmant village de Grauves.
Programme à découvrir prochainement .
Village de Grauves 5 Rue d’Épernay Grauves 51190 Marne Grand Est
