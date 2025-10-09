La balade rose Le Havre

La balade rose Le Havre jeudi 9 octobre 2025.

La balade rose

3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 17:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Qui dit mois d’octobre, dit octobre rose !

Ce mois-ci, soutenez la lutte contre le cancer du sein en portant fièrement la couleur rose à travers une balade à vélo avec La Roue Libre !

Un tee-shirt, des chaussures, un casque, même un petit accessoire, une touche de rose est évidemment la bienvenue !

Inscription obligatoire. .

3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com

English : La balade rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La balade rose Le Havre a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie