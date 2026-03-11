La Balbuzarde Rando sport nature Châtenoy
La Balbuzarde Rando sport nature Châtenoy dimanche 21 juin 2026.
La Balbuzarde Rando sport nature
Route de Lorris Châtenoy Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Randonnée La Balbuzarde
Rando La Balbuzarde. Accueil 7h00-9h30. Ravitaillement et sandwich offert à l’arrivée. Rando cycliste avec parcours de 20 à 70km. Port du casque obligatoire. Tarif licencie 6€, non licencié 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Rando pédestre avec parcours de 9, 16, 23km. Gratuit pour les moins de 12 ans. 7 .
Route de Lorris Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 24 50 25 balbuzards.de.chatenoy@gmail.com
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English :
La Balbuzarde hike
L’événement La Balbuzarde Rando sport nature Châtenoy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT GATINAIS SUD